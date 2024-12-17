Дубль Петухова принес «Адмиралу» волевую победу над «Амуром»

«Адмирал» на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Дубль у гостей оформил Егор Петухов. Еще по шайбе забросили Степан Старков и Никита Сошников.

Единственный гол хозяев на счету Алекса Бродхерста.

«Адмирал» (41 очко) во втором матче кряду победил хабаровчан, одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ.

«Амур» (18) идет на последней, 12-й строчке «Востока».

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Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы: Бродхерст — 5 (бол., Гальченюк, Барулин), 2:05 — 1:0. Старков — 9 (Гутик), 9:23 — 1:1. Петухов — 14 (бол., Старков), 18:31 — 1:2. Петухов — 15 (Шестаков, Шевченко), 25:00 — 1:3. Сошников — 12 (мен., Метальников), 28:46 — 1:4.

Нереализованный буллит: Родуолд (Адмирал), 9:17 (Вратарь).

Вратари: Бобков — Мишуров.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 39 (14+11+14) — 22 (9+7+6).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

17 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.