Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:21

Дубль Петухова принес «Адмиралу» волевую победу над «Амуром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Адмирал» на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Дубль у гостей оформил Егор Петухов. Еще по шайбе забросили Степан Старков и Никита Сошников.

Единственный гол хозяев на счету Алекса Бродхерста.

«Адмирал» (41 очко) во втором матче кряду победил хабаровчан, одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ.

«Амур» (18) идет на последней, 12-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы: Бродхерст — 5 (бол., Гальченюк, Барулин), 2:05 — 1:0. Старков — 9 (Гутик), 9:23 — 1:1. Петухов — 14 (бол., Старков), 18:31 — 1:2. Петухов — 15 (Шестаков, Шевченко), 25:00 — 1:3. Сошников — 12 (мен., Метальников), 28:46 — 1:4.

Нереализованный буллит: Родуолд (Адмирал), 9:17 (Вратарь).

Вратари: Бобков — Мишуров.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 39 (14+11+14) — 22 (9+7+6).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

17 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
Читайте также
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно к этому часу
Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц
Американский хоккеист Уитни призвал допустить сборную России до Олимпиады
СК возбудил дело о теракте и убийстве после гибели генерала Кириллова
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Популярное видео
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сибирь» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Адмирал 37 18 19 41
6 Металлург Мг 36 19 17 40
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
12 Амур 36 7 29 18
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
17.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 4
17.12 15:30
Сибирь – Авангард
 - : -
17.12 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
17.12 19:30
ЦСКА – Куньлунь РС
 - : -
17.12 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
17.12 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости