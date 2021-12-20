«Адмирал» в гостях с минимальным счетом победил «Амур»
14:10
«Адмирал» в гостях с минимальным счетом победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Владивостока взяла верх со счетом 1:0.
Автором победной шайбы стал нападающий Микс Индрашис, который отличился в начале первого периода.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Индрашис — 7 (Вяч. Ушенин), 2:44 — 0:1.
Вратари: Аликин (57:21) — Серебряков.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (10+6+13) — 26 (13+8+5).
Судьи: Гашилов, Одиньш.
20 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 500 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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