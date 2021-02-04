КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Амиров: «С «Торонто» пока просто общаемся»

22:55
Родион Амиров. Фото ХК «Салават Юлаев».
Родион Амиров. Фото ХК «Салават Юлаев».
Теги:

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров заявил, что пока не думал о возможном отъезде в «Торонто».

«Разговоры есть. Пока просто общаемся, — цитирует игрока «ГорОбзор.Ру».

«Торонто» выбрал Амирова на драфте НХЛ-2020. Нападающий ушел под общим 15-м номером.

В нынешнем сезоне 19-летний форвард провел в КХЛ 33 матча и набрал 11 (7+4) очков.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/52052-rodion-amirov-razgovory-s-toronto-est-poka-prosto-obschaemsya

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир