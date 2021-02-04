Амиров: «С «Торонто» пока просто общаемся»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров заявил, что пока не думал о возможном отъезде в «Торонто».

«Разговоры есть. Пока просто общаемся, — цитирует игрока «ГорОбзор.Ру».

«Торонто» выбрал Амирова на драфте НХЛ-2020. Нападающий ушел под общим 15-м номером.

В нынешнем сезоне 19-летний форвард провел в КХЛ 33 матча и набрал 11 (7+4) очков.