Амиров может провести следующий сезон в «Салавате Юлаеве» в аренде
10:40
По информации «СЭ», форвард Родион Амиров может провести в «Салавате Юлаеве» следующий сезон.
Ранее сообщалось, что игрок в ближайшее время отправится в Северную Америку, где подпишет контракт с «Торонто». Клуб НХЛ может на следующий сезон отправить игрока в аренду в уфимский клуб.
В сезоне-2020/21 19-летний Амиров провел 48 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков.
(Артур Хайруллин)
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