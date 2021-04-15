Амиров может провести следующий сезон в «Салавате Юлаеве» в аренде

По информации «СЭ», форвард Родион Амиров может провести в «Салавате Юлаеве» следующий сезон.

Ранее сообщалось, что игрок в ближайшее время отправится в Северную Америку, где подпишет контракт с «Торонто». Клуб НХЛ может на следующий сезон отправить игрока в аренду в уфимский клуб.

В сезоне-2020/21 19-летний Амиров провел 48 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков.

(Артур Хайруллин)

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