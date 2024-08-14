Мифтахов: «Был очень счастлив играть с Радуловым и Шипачёвым в одной команде»
Российский голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал уход из команды Александра Радулова и Вадима Шипачева.
«Я не эксперт, а игрок. Могу сказать лишь то, что был очень счастлив играть с Радуловым и Шипачевым в одной команде и набраться от них опыта. Они старались передать его всем, а особенно ребятам помоложе. Я благодарен ребятам.
Что игроки могут дать своим новым командам? Все свои сильные качества. Они опытные игроки, которые знают, что от них требуется. Думаю, что у ребят есть свои определённые задачи, которые они спокойно решат», — цитирует Metaratings.ru Мифтахова.
Источник: Metaratings.ru
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