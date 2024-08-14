Мифтахов: «У «Ак Барса» есть молодежь, которая хочет доказывать свой уровень»

24-летний российский голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов отметил, что верит в нынешний состав казанской команды.

«Плохих игроков в «Ак Барс» не берут, руководство точно знает, что делает. Каждый год кто-то уходит, а кто-то приходит. Наша задача — сплотиться, показывать лучший хоккей и вместе идти за Кубком.

У нас есть молодежь, которая хочет доказывать свой уровень. У каждого игрока есть свои сильные стороны, я верю в каждого. До этого говорили, что у нас очень сильный состав, но Кубок мы так и не взяли. Все эти слова ничего не значат, время всё расставит по местам», — цитирует Metaratings.ru Мифтахова.