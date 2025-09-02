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2 сентября 2025, 16:00

Американский защитник «Сибири» Приски — об игре с Мирошниченко: «Он фантастический»

Екатерина Василевич
Корреспондент

29-летний защитник «Сибири» Чейз Приски в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о выступлении с игроком системы «Вашингтона» Иваном Мирошниченко за фарм-клуб «Херши».

— Вы несколько лет играли с Иваном Мирошниченко. Что можете сказать о его игровом стиле, о нем самом?

— Он фантастический. Я видел его в первый год в Северной Америке, а затем и во второй. Он сделал большой скачок, и с каждым днем казалось, что он все больше похож на игрока НХЛ. Думаю, скоро у него появится шанс в НХЛ, и он больше не увидит АХЛ. Надеюсь, что, когда появится шанс, он им воспользуется и никогда не оглянется назад.

Чейз Приски.«КХЛ по уровню между НХЛ и АХЛ». Интервью с американским новичком «Сибири»

Приски с 2023 года выступал за фарм-клуб «Вашингтона», став в сезоне-2023/24 вместе с «Херши» обладателем Кубка Колдера и лучшим защитником-ассистентом в плей-офф.

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Иван Мирошниченко
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Чейз Приски
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
3. ЦСКА - Авангард
2 - 3
4. ЦСКА - Авангард
3 - 1
5. Авангард - ЦСКА
2 - 1
4 - 1
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
3 - 2
4 - 1
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
4 - 3
4 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
5 - 2
6. Сал. Юлаев - Автомобилист
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21.05 19:30 Ак Барс – Локомотив 2 : 3
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