Американский защитник «Сибири» Приски — об игре с Мирошниченко: «Он фантастический»

29-летний защитник «Сибири» Чейз Приски в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о выступлении с игроком системы «Вашингтона» Иваном Мирошниченко за фарм-клуб «Херши».

— Вы несколько лет играли с Иваном Мирошниченко. Что можете сказать о его игровом стиле, о нем самом?

— Он фантастический. Я видел его в первый год в Северной Америке, а затем и во второй. Он сделал большой скачок, и с каждым днем казалось, что он все больше похож на игрока НХЛ. Думаю, скоро у него появится шанс в НХЛ, и он больше не увидит АХЛ. Надеюсь, что, когда появится шанс, он им воспользуется и никогда не оглянется назад.

Приски с 2023 года выступал за фарм-клуб «Вашингтона», став в сезоне-2023/24 вместе с «Херши» обладателем Кубка Колдера и лучшим защитником-ассистентом в плей-офф.