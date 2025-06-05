Американский защитник Нарделла стал игроком «Торпедо»

«Торпедо» объявило о присоединении к команде американского защитника Бобби Нарделлы.

Как и сообщал ранее «СЭ», 29-летний игрок подписал однолетний контракт с нижегородским клубом.

«Приветствуем новобранца в городе и команде и желаем продолжить демонстрировать свои лучшие игровые качества, выступая в составе «Торпедо»!» — говорится в сообщении команды.

Предыдущим клубом Нарделлы был швейцарский «Рапперсвилль», а до этого защитник выступал в Швеции. Хоккеист неоднократно вызывался в сборные США различных возрастов на международные турниры.