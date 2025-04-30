Американский защитник Гросс останется в минском «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник Джордан Гросс продолжит выступать за минское «Динамо».

29-летний американец должен подписать новый контракт с клубом, в котором провел сезон-2024/25.

Гросс набрал 40 (7+33) очков в 66 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету защитника 2 результативные передачи в 11 встречах.