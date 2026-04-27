Американский защитник Эберт покинет ЦСКА

Как стало известно «СЭ», американский защитник ЦСКА Ник Эберт покинет клуб.

ЦСКА заключил контракт с хоккеистом в январе. 31-летний американец набрал 3 (2+1) очка в 6 матчах за армейцев в FONBET Чемпионате КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 9 встречах.

Ранее Эберт три сезона выступал за «Автомобилист». В сентябре 2025 года он по личным причинам покинул команду из Екатеринбурга. В общей сложности Эберт набрал 82 (30+52) очка в 156 матчах за «Автомобилист» в КХЛ.

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