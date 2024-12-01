Защитник «Динамо» Менелл: «Билеты на «Щелкунчик» начинаются от 100 тысяч рублей? Придётся заплатить эту сумму»

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл выразил готовность заплатить крупную сумму за билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

«Пока я так и не посетил «Щелкунчик» в Большом театре. Тяжело попасть на шоу — билеты раскупают очень быстро. Стоимость билетов начинается от 100 тысяч рублей? «Щелкунчик» — первоклассный балет, и посмотреть его в таком историческом месте, как Большой театр, дорогого стоит. Придётся заплатить эту сумму, чтобы провести невероятный вечер и получить удовольствие от шоу», — цитирует Менелла Legalbet.

28 ноября Telegram-канал Большого театра сообщил, что зрители впервые в истории смогут бесплатно увидеть легендарный балет в прямом эфире.