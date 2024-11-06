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6 ноября, 23:54

Американский вратарь «Динамо» Миска рад исходу президентских выборов в США

Алексей Михайлов
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска поделился с «СЭ» впечатлениями от победы над «Витязем» (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ и оценил итоги выборов президента США.

— Расскажи об игре. Как себя чувствовал после паузы?

— Тяжело быть вне игры так долго. Мне всегда нужно быть готовым отразить любые шайбы. Сегодня именно это и старался сделать.

— Сегодня прошли выборы в США. Следил?

— Да. Я очень рад исходу. (Улыбается). Это именно то, что нужно стране сейчас.

Дональд Трамп стал президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 года по январь 2021 года.

В сезоне-2024/25 американский голкипер провел 10 игр, в которых одержал 3 победы.

(Федор Носов)

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
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