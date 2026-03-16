Американский тренер «Шанхая» Лав рассказал, какая команда КХЛ впечатлила его больше всего

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал своего фаворита в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.

— У вас свежий взгляд на чемпионат — кто, на ваш взгляд, фавориты плей-офф и почему?

— Хороший вопрос. За те 15 матчей, что я здесь работаю, мы трижды играли против ЦСКА. Эта команда меня очень впечатлила. После последнего матча в Москве я даже пообщался с тренером соперника Игорем Никитиным. Сказал ему, насколько мне нравится то, как играет его команда.

Против нее очень тяжело забивать. Она очень предсказуема в хорошем смысле — четко выполняет свою систему. Это не та команда, которая делает ставку на атаку.

— С ЦСКА всем очень тяжело играть, и смотреть его матчи скучновато.

— Согласен. Они умеют ждать ошибок соперника и пользоваться ими. У них есть несколько игроков, которые способны реализовать свои моменты. Но при этом они комфортно чувствуют себя в низкорезультативном хоккее, где немного моментов. На мой взгляд, именно такой хоккей и нужен в плей-офф. Чтобы выиграть чемпионство, нужно уметь проводить такие матчи — где достаточно двух-трех голов для победы. Эта команда очень структурированная и отлично организованная. Они меня действительно впечатлили.