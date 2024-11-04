Американский хоккеист «Витязя» признался, что за два года в России еще не пробовал шашлык

Нападающий «Витязя» Дерек Барак признался, что за два года выступления в России еще не пробовал шашлык.

«В России мне понравилась кухня, но я еще не пробовал шашлык. Я часто обедаю с Джереми [Роем] и его женой. Она периодически заказывает, но я пока не решаюсь. Мне достаточно других блюд», — цитирует Legalbet Барака.

В этом сезоне 29-летний американец набрал 17 (13+4) очков в 22 играх за «Витязь».