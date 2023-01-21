Американский нападающий «Авангарда»: «Высокий уровень КХЛ стал сюрпризом для меня»
Американский нападающий «Авангарда» Алекс Броадхерст высказался об уровне КХЛ.
«Высокий уровень КХЛ стал сюрпризом для меня. Это очень хорошая лига, в которой много отличных игроков с опытом выступлений в НХЛ. Здесь с первого матча до сегодняшнего дня идет напряженная борьба, каждая игра очень важна. Я не сразу смог приспособиться к такому уровню сложности, но рад, что постепенно смог прибавить. Уже сейчас матчи в чемпионате похожи на игры плей-офф. Все выходят на площадку и бьются, чтобы занять место повыше и получить преимущество своей площадки. Да, мы проиграли пару матчей подряд, но это были хорошие уроки», — приводит слова Броадхерста РИА «Новости».
В текущем сезоне 29-летний американец сыграл за «Авангард» 52 игры и набрал 24 (10+14) очка.
Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 66 очков за 52 встречи.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|54
|41
|13
|86
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|4
|Торпедо
|52
|33
|19
|70
|5
|Динамо М
|53
|31
|22
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|54
|19
|35
|43
|11
|Сочи
|52
|6
|46
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|52
|30
|22
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|52
|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|53
|27
|26
|60
|8
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|9
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
|10
|Барыс
|54
|23
|31
|50
|11
|Амур
|51
|22
|29
|50
|21.01
|10:00
|
Адмирал – Амур
|- : -
|21.01
|14:30
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|21.01
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -
|21.01
|17:00
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -