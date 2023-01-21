Американский нападающий «Авангарда»: «Высокий уровень КХЛ стал сюрпризом для меня»

Американский нападающий «Авангарда» Алекс Броадхерст высказался об уровне КХЛ.

«Высокий уровень КХЛ стал сюрпризом для меня. Это очень хорошая лига, в которой много отличных игроков с опытом выступлений в НХЛ. Здесь с первого матча до сегодняшнего дня идет напряженная борьба, каждая игра очень важна. Я не сразу смог приспособиться к такому уровню сложности, но рад, что постепенно смог прибавить. Уже сейчас матчи в чемпионате похожи на игры плей-офф. Все выходят на площадку и бьются, чтобы занять место повыше и получить преимущество своей площадки. Да, мы проиграли пару матчей подряд, но это были хорошие уроки», — приводит слова Броадхерста РИА «Новости».

В текущем сезоне 29-летний американец сыграл за «Авангард» 52 игры и набрал 24 (10+14) очка.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 66 очков за 52 встречи.