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Сегодня, 17:52

Американский хоккеист Броадхерст признался в любви к России

Алина Савинова
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Американский нападающий «Амура» Алекс Броадхерст ответил на вопрос о своем отношении к России.

Форвард перебрался в КХЛ в 2022 году. Сначала он выступал за «Авангард», а в мае 2023-го перешел в «Амур».

«Все в мире знают, особенно в наших странах, что США и Россия всегда были соперниками. Холодная война и все такое. Но сейчас я могу сказать, что люблю Россию, людей, с которыми я здесь встретился. Стараюсь не лезть в политику, но просто на уровне человеческих отношений здесь все отлично. Мне все нравится», — приводит пресс-служба хабаровского клуба слова хоккеиста.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провел 34 матча за «Амур», отметившись 4 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

До переезда в Россию Броадхерст выступал за «Коламбус» в НХЛ.

Источник: https://hcamur.ru/news/item/aleks-broadhyorst-ya-chuvstvuyu-chto-dolzhen-otblagodarit-klub-za-otlichnoe-otnoshenie-ko-mne/
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КХЛ
ХК Амур
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