Американский форвард Йобст перейдет в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», «Торпедо» достигло договоренности о подписании контракта сроком на один год с американским нападающим Мэйсоном Йобстом.

Последние три сезона 31-летний центрфорвард, способный сыграть и слева, провел в АХЛ в «Рочестере», где был капитаном команды.

В сезоне-2024/25 он набрал 37 (18+19) очков в 70 матчей регулярного чемпионата АХЛ. В 8 играх плей-офф он забросил две шайбы.