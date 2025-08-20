Американский форвард Томпсон присоединился к «Барысу»

«Барыс» заключил контракт с американским форвардом Тайсом Томпсоном, сообщает пресс-служба клуба из Астаны.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон — до 31 мая 2026 года.

Томпсон был задрафтован «Нью Джерси» в 2019 году. Большую часть профессиональной карьеры он провел в АХЛ. В сезоне-2024/25 форвард играл за «Бриджпорт». На его счету 21 (8+13) результативный балл в 65 матчах за команду.

«Барыс» в сезоне-2024/25 с 35 очками занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.