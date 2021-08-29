Американский форвард «Локомотива» считает, что в КХЛ играют в системный оборонительный хоккей

Форвард ярославцев Рид Буше, перешедший в июне из «Авангарда», в интервью «СЭ» заявил, что большинство команд Континентальной хоккейной лиги играют в системный оборонительный хоккей, близкий по модели к североамериканскому.

— Подход Скабелки сильно отличается от того, что требует Хартли?

— Общих черт у них больше, чем можно было подумать изначально. Во всей КХЛ господствует очень системный хоккей, в котором на первом месте стоит правильная игра в обороне. Важно не дать сопернику много пространства в нашей зоне и подловить его на быстрых атаках.

— Скабелка обычно много доверяет иностранцам и почти их не прессует.

— Я бы не сказал, что мы в «Локомотиве» получили полную свободу. Ты все равно обязан действовать в рамках системы. Когда я приехал в Россию, то ничего о здешнем хоккее не знал. Скорее ожидал увидеть европейский стиль с множеством техничных игроков. Реальность оказалась иной, а хоккей приближен к североамериканскому, что упростило мою адаптацию. Огромной разницы, кроме размеров катков и больших расстояний, не увидел. Пришлось непросто, поскольку не мог жить по московскому времени, как ни старался, на Дальнем Востоке. Все равно хотелось упасть в кровать и поспать.