Американский форвард ЦСКА Касселс: «России я полюбил сырники со сгущенкой»

Нападающий ЦСКА Коул Касселс рассказал о блюде, полюбившемся ему за год в России.

«В России я полюбил сырники со сгущенкой. Можно добавить варенье. Получается очень вкусно», — цитирует Касселса Legalbet.ru.

29-летний американец присоединился к ЦСКА в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне Касселс провел за армейцев 39 матчей и набрал 6 (2+4) очков.