Американский форвард Буше объяснил, почему выбрал «Локомотив» вместо НХЛ

Один из лучших легионеров прошлого сезона, обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Рид Буше заявил, что не стал рассматривать предложение с односторонним контрактом в НХЛ, а выбрал переход из «Авангарда» в «Локомотив» из-за более выгодных финансовых условий.

— Агент Алеша Пилко утверждал, что у вас было предложение об одностороннем контракте в НХЛ. Почему не решились снова попробовать себя там?

— В конечном счете я и моя семья сделали выбор в пользу более выгодных финансовых условий. В мои годы надо думать о будущем.

— Честный ответ. Генеральный менеджер Алексей Волков сказал, что в клубе есть внутренний потолок и «Авангард» не готов платить одному игроку, даже такому, как вы, гораздо больше других.

— Мне сделали хорошее предложение на улучшенных условиях, но мой пример показывает, как работает потолок зарплат. «Авангард» сделал все, что мог. Было бы неплохо остаться в команде, где мне нравилось. Однако вариант с «Локомотивом» в финансовом плане оказался лучше.

— Почему вы раньше не приехали в Россию, хотя интерес существовал два-три года?

— Тут все просто. Я рос с мечтой стать хоккеистом НХЛ. Последние три года до перехода в «Авангард» у меня были отличные сезоны в АХЛ. Можно сказать, что лучший отрезок в моей карьере. Долгое время надеялся закрепиться в НХЛ. Потом вместе с семьей решил, что важнее заработать денег, чем ждать непонятно сколько.

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