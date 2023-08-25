Американский форвард «Барыса» сравнил уровень КХЛ и АХЛ

Нападающий «Барыса» Джозеф Лабейт в интервью «СЭ» сравнил уровень хоккеистов в КХЛ и АХЛ.

— Можете сравнить уровень игроков в АХЛ и КХЛ?

— По первым впечатлениям в КХЛ больше мастеровитых игроков. Лига более конкурентная. Здесь очень важны такие нюансы, как вбрасывания, спецбригады. Команды играют умнее и более оборонительно. Я впечатлен уровнем игроков в КХЛ.

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