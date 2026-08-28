Американский нападающий «Ак Барса» Хмелевский: «Меня уже можно назвать русским человеком»

Американский форвард «Ак Барса» Александр Хмелевский рассказал о своих хобби и любимых блюдах из русской кухни.

27-летний нападающий выступает в КХЛ с 2022 года.

«Я всегда любил рыбачить, просто сейчас на это нет времени. В Америке я ловил щуку, один раз даже ловили лосося. Баню тоже очень люблю. В принципе меня уже можно назвать русским человеком (улыбается). Я впервые лето провожу в России и впервые попробовал окрошку (улыбается). Мне очень понравилось! Что еще люблю? Я все люблю: холодец, селедку, шпроты, картошку. Я могу есть все, что едят русские люди. Меня ничем не удивить», — приводит слова Хмелевского «БИЗНЕС Online».

Хмелевский перешел в казанский клуб в 2025 году в результате обмена с «Салаватом Юлаевым» на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию. В прошлом розыгрыше FONBET регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 43 (18+25) очка в 60 матчах «Ак Барса». В 20 играх Кубка Гагарина он забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач.