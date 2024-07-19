Американец Томпсон подписал однолетний контракт с «Торпедо»
Американский защитник Китон Томпсон стал игроком «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.
«Это опытный, быстрый и цепкий защитник. Что немаловажно, с хорошими человеческими качествами в раздевалке — коммуникабельный и надежный партнер. Это то, что нам было нужно для молодой линии обороны. Он определенно сделает нашу команду надежнее, сильнее и увереннее», — заявил главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.
Прошедший сезон Томпсон провел в немецкой лиге, где выступал за «Адлер Мангейм» и набрал 5 очков в 13 матчах при показателе полезности «+6». До этого защитник играл в АХЛ — там он в общей сложности провел 348 игр, набрав 75 очков.
Источник: https://t.me/torpedonn/11413
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