Американец Чейз Де Лео подпишет контракт с «Барысом» на один год
Как стало известно «СЭ», американский нападающий Чейз Де Лео подпишет однолетний контракт с «Барысом».
Последние два сезона 28-летний хоккеист выступал в АХЛ за фарм-клуб «Анахайма». В сезоне-2023/24 на счету Лео 52 матча за «Сан-Диего Гуллз» в регулярном чемпионате и 48 (15+33) очков.
Ранее форвард играл в НХЛ за «Виннипег», «Анахайм» и «Нью-Джерси». Всего он провел 7 игр в лиге и результативными действиями не отметился.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости