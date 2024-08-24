Американец Чейз Де Лео подпишет контракт с «Барысом» на один год

Как стало известно «СЭ», американский нападающий Чейз Де Лео подпишет однолетний контракт с «Барысом».

Последние два сезона 28-летний хоккеист выступал в АХЛ за фарм-клуб «Анахайма». В сезоне-2023/24 на счету Лео 52 матча за «Сан-Диего Гуллз» в регулярном чемпионате и 48 (15+33) очков.

Ранее форвард играл в НХЛ за «Виннипег», «Анахайм» и «Нью-Джерси». Всего он провел 7 игр в лиге и результативными действиями не отметился.