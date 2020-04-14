Алтыбармакян готов начать карьеру за океаном в АХЛ

Нападающий Андрей Алтыбармакян, подписавший контракт новичка с «Чикаго», рассказал о переезде в Северную Америку. Он готов к тому, что начнет играть в АХЛ.

— Конечно. Прекрасно понимаю, что меня могут отправить в «Рокфорд», где придется пробиваться в главную команду, — цитируют Алтыбармакяна «Известия». — Я к этому готов. Если это произойдет, буду работать и доказывать, что достоин попасть в «Чикаго». И я точно не для того собираюсь ехать в Северную Америку, чтобы при первых же трудностях возвращаться обратно.

мой агент оперативно провел переговоры, и прийти к соглашению с «Чикаго» не составило труда. Я понимал, что хочу поехать туда и попробовать себя в НХЛ. Был нацелен сделать это именно в нынешнем году. Знал, что клуб тоже заинтересован во мне, поэтому настраивался на переезд в Чикаго заранее.