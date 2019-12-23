Альпаков стал игроком «Динамо» после обмена с «Локомотивом»
15:15
«Динамо» и «Локомотив» произвели обмен, по итогам которого форвард Даниил Апальков перешел в московскую команду, а ярославцы получили денежную компенсацию, cообщается на официальном сайте «Динамо».
В тенкущем сезоне 27-летний Альпаков сыграл за «Локомотив» 31 матч, в котором набрал 5 (1+4) очков при среднем игровом времени в 9:45 за игру.
? Хоккейные клубы «Динамо» и @hclokomotiv произвели обмен, в результате которого в Москву отправляется форвард Даниил Апальков, а ярославцы получили денежную компенсацию.— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 23, 2019
Подробнее: https://t.co/t7bD9lp4mR#МыДинамо pic.twitter.com/HrAPVdWH8O
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