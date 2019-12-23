Альпаков стал игроком «Динамо» после обмена с «Локомотивом»

«Динамо» и «Локомотив» произвели обмен, по итогам которого форвард Даниил Апальков перешел в московскую команду, а ярославцы получили денежную компенсацию, cообщается на официальном сайте «Динамо».

В тенкущем сезоне 27-летний Альпаков сыграл за «Локомотив» 31 матч, в котором набрал 5 (1+4) очков при среднем игровом времени в 9:45 за игру.