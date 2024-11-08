Нападающий СКА Алистров: «Четыре поражения подряд? Это не трагедия»

Нападающий СКА Владимир Алистров в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Сочи» (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Это поражение стало для армейцев четвертым подряд.

— Мы ожидали такую игру от «Сочи», — сказал Алистров. — Хорошая, быстрая команда, умеет забивать. Никто не расслаблялся. Знали, что «Сочи» даст бой.

— По ходу матча «Сочи» заработал пять двухминутных удалений. Почему СКА не удалось реализовать ни одного большинства?

— Не знаю. Просто игра такая. Большинство немного было не на нашей стороне.

— Четвертое поражение подряд. Как быть?

— В КХЛ все команды сильные. Нужно сделать выводы, проанализировать все, не расстраиваться и просто идти вперед. Все нормально, такое бывает в сезоне. Это не трагедия, все под контролем. У команды все нормально.

СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.