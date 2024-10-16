Алистров прокомментировал победу СКА над «Нефтехимиком»
Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал «СЭ» победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Победную шайбу забросил нападающий Евгений Кузнецов, реализовавший буллит в овертайме.
«Была плюс-минус равная игра. «Нефтехимик» — хорошая команда, так что это нормально. Они, как и мы, хорошо сыграли. В хоккее бывает такое, что случаются овертаймы. Главное, что выиграли.
Много удалений в овертайме? Да, это довольно необычно, но такое случается. Фактор риска? Может быть, — сказал Алистров «СЭ».
СКА занимает второе место в таблице Западной конференции с 21 очком в 16 матчах. Команда проведет следующую игру дома 17 октября против ЦСКА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|СКА
|16
|10
|6
|21
|3
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|4
|ЦСКА
|16
|7
|9
|19
|5
|Северсталь
|16
|9
|7
|18
|6
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|7
|Динамо Мн
|14
|8
|6
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
Результаты / календарь
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
|16.10
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|- : -
|16.10
|17:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|16.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
Новости