Нападающий «Ак Барса» Алистров — о приходе Шафранова: «Уже попробовали новые розыгрыши в большинстве»

Форвард «Ак Барса» Владимир Алистров в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями о приходе нового тренера по большинству Константина Шафранова и рассказал о гостевой победе над ЦСКА (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Сменился тренер по большинству и сразу два гола — стечение обстоятельств?

— Несмотря на то, что с новым тренером удалось провести две тренировки, все равно это нам в какой-то степени помогло. Эти два гола в большинстве сегодня помогли нашей команде одержать победу.

— Из 5 шайб 4 были заброшены в большинстве, с чем это связываете?

— С хорошей игре спецбригад большинства у обеих команд. И не такой хорошей игрой в меньшинстве (улыбается).

— Со стороны показалось, что просто увеличили количество бросков в большинстве.

— От тренерского штаба такого указания не было, просто так получилось. Просто понимали, что когда команда играет с численным преимуществом нужно чаще стараться угрожать воротам соперника. А так уже попробовали новые розыгрыши в большинстве.

— Когда проводили позиционные атаки, то создавали хороший трафик перед вратарем. Тренерская установка или происходило стихийно?

— Все игроки понимают, что трафик перед вратарем необходим. Не только в какой-то конкретной игре, но и во всех матча. Создавая скрин перед голкипером, есть хорошая возможность сыграть на добивании или переправить шайбу, — сказал Алистров.