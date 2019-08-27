Алиса Знарок рассказала о том, как отец узнал о ее дружбе с Панариным

Дочь главного тренера «Спартака» Олега Знарка Алиса Знарок рассказала, как ее отец отреагировал на ее дружбу с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным.

— Мы познакомились на чемпионате мира в Чехии, — сказала Алиса в интервью YouTube-каналу Стаса Ярушина. — Папа говорит: «Знакомься, это Артемий». То есть, во всем вините его. В итоге Артемий приезжает в Ниццу, думая, что я там нахожусь постоянно на шезлонге, а там были только мои родители — у них квартира и живут летом. Мама говорит: «Мне кажется, что ребята не на нас посмотреть приехали».

Папа узнал самый последний, после всех, кто видел это по телевидению. Мы уже собирались с Темой в Италию отдыхать, мне его жалко так было. Не знаю насчет подколов со стороны хоккеистов в то время, но уже на Кубке мира все прикалывались. Папа делал вид, что ничего не происходит и очень неестественно себя вел. Потому что так всегда прикалывался над ним, а тут делает вид: «Кто такой? Я тебя не знаю».

Сейчас идеальные отношения между папой и Артемием, они обожают друг друга, звонят, помогают. Называет Панара его, но не при мне.