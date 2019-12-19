Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления на стадионе «Газпром-Арена». Она выступила перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.

— Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат, — цитируют Загитову «РИА Новости». — Хоккейный лед совершенно не отличается от фигурного, где-то мягче, где-то потверже. Я уже привыкла, быстро адаптируюсь. Мне хотелось откатать хорошо, чтобы зрители были довольны. Хотела зарядить их перед тем, как начнется игра.

Матч начался в 20.00 по московскому времени. По ходу второго периода счет в игре равный — 0:0.