Аликин, Зуб, Шипачев и Мельничук — лучшие игроки 15-й недели
12:50
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 15-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт КХЛ.
— лучшим вратарем признан голкипер «Амура» Евгений Аликин;
— лучшим защитником признан Артем Зуб из «СКА», одержавший победы в двух из трех матчей недели и забивший в них четыре гола;
— лучшим нападающим стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, набравший 6 очков;
— лучшим новичком признан вратарь СКА Алексей Мельничук.
Аликин, Зуб, Шипачёв и Мельничук — лучшие игроки 15-й недели. pic.twitter.com/otLyjXbbL4— КХЛ (@khl) December 30, 2019
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