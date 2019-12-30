Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 15-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт КХЛ.

— лучшим вратарем признан голкипер «Амура» Евгений Аликин;

— лучшим защитником признан Артем Зуб из «СКА», одержавший победы в двух из трех матчей недели и забивший в них четыре гола;

— лучшим нападающим стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, набравший 6 очков;

— лучшим новичком признан вратарь СКА Алексей Мельничук.