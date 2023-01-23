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Сегодня, 15:48

Аликин, Никишин, Шаров выбраны лучшими игроками недели в КХЛ

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Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов двадцатой игровой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях, сообщает сайт КХЛ.

Лучшим вратарем признан Евгений Аликин из «Амура», одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну сухую. По его воротам было нанесено 67 бросков, из которых он отразил 98,51%. Коэффициент надежности составил 0,50.

Лучшим защитником выбран игрок СКА Александр Никишин, набравший 3 (0+3) очка в трех матчах недели. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».

Лучшим нападающим стал Александр Шаров из «Сибири», набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели. Шаров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Спартака» Даниэль Усманов, набравший 2 (2+0) очка. В игре с «Автомобилистом» он сделал первый дубль в КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/23/508717.html
Александр Шаров
ХК Амур
ХК Сибирь
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Евгений Аликин
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1 СКА 55 42 13 88
2 ЦСКА 52 34 18 74
3 Локомотив 55 32 23 72
4 Динамо М 54 32 22 72
5 Торпедо 53 33 20 70
6 Витязь 53 26 27 60
7 Спартак 54 24 30 55
8 Северсталь 54 21 33 54
9 Динамо Мн 54 21 33 53
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 54 33 21 70
2 Автомобилист 53 30 23 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 53 31 22 66
5 Ак Барс 53 29 24 66
6 Сал. Юлаев 54 27 27 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Нефтехимик 54 25 29 53
9 Барыс 55 24 31 52
10 Амур 52 23 29 52
11 Трактор 53 22 31 52
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