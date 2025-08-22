Агент Рида Буше — об уходе канадца из «Авангарда»: «Жизнь покажет, кто был прав»

Известный агент Алеша Пилко в интервью «СЭ» рассказал о переходах его клиентов в этом межсезонье — Рида Буше, Тревора Мерфи и Даниэля Спронга.

— Кого из ваших клиентов еще можно ждать в КХЛ в ближайшее время? Как новых, так и старых типа Фьоре, Принса и других.

— Я бы добавил к ним Граоваца, который провел солидный сезон в «Куньлуне» и набрал 36 очков. Кроме того, жду появления нескольких кандидатов на переезд в КХЛ после открытия тренировочных лагерей в Северной Америке.

— Переговоры со СКА по Тревору Мерфи были сложными?

— Нет, все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена, которую мы хотели получить после такого сезона, как прошлый. Люди в СКА это прекрасно понимали — общий язык нашли с ними быстро.

— Почему Даниэль Спронг выбрал ЦСКА, а не «Ак Барс», где ему предложили больше денег?

— Он с первого дня решил играть в ЦСКА, как только мы начали обсуждать разные варианты. Мое уважение «Ак Барсу» за сделанное предложение. Оно было очень хорошим. Но все русские игроки «Вашингтона», с которыми общался Спронг, посоветовали ему перейти в армейский клуб.

— Рид Буше не остался в «Авангарде» из-за тренера или из-за денег?

— Он уже в своем первом матче за «Автомобилист» против «Салавата» забил два гола и сделал результативную передачу. Мы очень довольны тем, где Рид оказался. Обсуждать его бывший клуб сейчас не хочу. Жизнь покажет, кто был прав, до конца нынешнего сезона. Мне только хотелось бы выразить благодарность Алексею Волкову, который в свое время вернул Буше в Россию и в Омск.

— Энди Андреофф не остался в КХЛ. В чем причина?

— Предложение из КХЛ у него было, но «Цюрих» — одна из лучших, если не самая лучшая команда в Европе. Андреофф — семейный человек, у него двое детей. С учетом этих обстоятельств и двухлетнего контракта он выбрал Швейцарию. Долго не думали.