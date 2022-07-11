Алеша Пилко: «Найт сначала вообще не хотел ехать в Россию»

Хоккейный агент Алеша Пилко в интервью «СЭ» прокомментировал подписание контрактов нападающими Корбэном Найтом и Ридом Буше с «Авангардом».

— В Уфе переживают, почему вы до сих пор не привезли в «Салават» ни одного легионера. Правда, что руководство клуба обиделось на вас, поскольку Найт и Буше подписали контракты с «Авангардом»?

— Что значит «обиделось»? Я отвез своих парней туда, где они раньше были и выигрывали Кубок Гагарина. Если хоккеист и клуб, в котором он уже выступал, хотят продолжать сотрудничество, этот вариант для меня становится основным. Зачем ломать то, что работало? Ситуация по Буше была сложной, но Алексей Волков сработал как надо. Он позвонил и сказал, что ждет и они готовы пойти на выполнение всех мелочей, которые требовались.

Сейчас мы живем в другое время, чем раньше. Клубы, хотевшие видеть у себя Найта, все знали. Вот его телефон, звоните, связывайтесь со мной, вместе обсуждаем, но свою судьбу он будет решать сам. Корбэн — парень со специфическим взглядом на определенные вещи. Сначала он вообще не хотел ехать в Россию.

— Как вы его уговорили?

— Со временем. Оно все лечит. Говорили, что я нагнетаю ситуацию и хочу, чтобы их подписали только вдвоем с Буше. Но это они сами поговорили друг с другом и сказали мне, что хотят играть вместе.