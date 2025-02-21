Жамнов: «У нас есть «химия» с Ковалевым. Он непростой, я тоже непростой»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о совместной работе с Алексеем Ковалевым.
«Как сработался с Алексеем Ковалевым? Легко. Мы играли вместе. Он непростой, я тоже непростой. У нас нормальные добрые отношения. Нам легче работать, потому что мы видим игру, понимаем ее одинаково, и мысли у нас похожие приходят. У нас есть «химия», — приводит слова Жамнова «ВсеПроСпорт».
«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, набрав 74 очка в 56 матчах.
Источник: ВсеПроСпорт
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