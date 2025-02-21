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Жамнов: «У нас есть «химия» с Ковалевым. Он непростой, я тоже непростой»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о совместной работе с Алексеем Ковалевым.

«Как сработался с Алексеем Ковалевым? Легко. Мы играли вместе. Он непростой, я тоже непростой. У нас нормальные добрые отношения. Нам легче работать, потому что мы видим игру, понимаем ее одинаково, и мысли у нас похожие приходят. У нас есть «химия», — приводит слова Жамнова «ВсеПроСпорт».

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, набрав 74 очка в 56 матчах.

Источник: ВсеПроСпорт
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ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Алексей Ковалев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 9 6 3 13
2 Металлург Мг 8 6 2 13
3 Ак Барс 9 6 3 13
4 Барыс 8 5 3 10
5 Салават Юлаев 7 4 3 9
6 Авангард 8 4 4 8
7 Амур 8 3 5 7
8 Адмирал 8 2 6 6
9 Автомобилист 8 2 6 6
10 Сибирь 8 2 6 6
11 Трактор 7 2 5 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 14
2 ЦСКА 9 6 3 12
3 Торпедо НН 8 6 2 12
4 СКА 7 6 1 12
5 Спартак 8 5 3 11
6 Динамо М 9 5 4 10
7 Динамо Мн 7 2 5 8
8 Северсталь 8 3 5 7
9 Шанхай Дрэгонс 5 3 2 6
10 Лада 9 1 8 5
11 Сочи 7 1 6 2
Результаты / календарь
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1.10
26.09 11:00 Барыс – Нефтехимик 3 : 6
26.09 14:30 Металлург Мг – Ак Барс 2 : 1
26.09 17:00 Спартак – Автомобилист - : -
26.09 17:00 Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн - : -
26.09 17:00 Северсталь – Сочи - : -
26.09 17:00 Динамо М – Салават Юлаев - : -
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