Александр Беляев получил травму в матче с «Амуром» и пропустит игру с «Адмиралом»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что нападающий команды Александр Беляев пропустит матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Адмиралом».
«У Беляева травма. Это случилось еще в первом периоде, не скажу, насколько он выбыл. Думаю, в следующем матче он не сыграет. Что касается Порядина, то у него много сил, он мог и в трех звеньях сыграть», — приводит слова Жамнова ТАСС.
Беляев получил травму в первом периоде игры с «Амуром» (5:4), которая прошла 19 октября.
«Спартак» сыграет с «Адмиралом» в понедельник, 21 октября.
Источник: ТАСС
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