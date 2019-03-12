Алексей Жамнов: "Сидеть на двух стульях неправильно. Займусь поисками главного тренера, на лавке в "Спартаке" работать не буду"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов подвел итоги выступления команды в сезоне. В регулярном чемпионате красно-белые заняли 7-е место в Западной конференции, в плей-офф – выбыли в первом раунде, уступив в шести матчах СКА (2-4).

- Выступление команды регулярном чемпионате оцениваю на тройку, - сказал Жамнов. - Плей-офф – на пятерку. Потому что ребята сумели перестроиться и полностью отдавались игре.

- Какой момент в сезоне стал самым сложным?

- Наверное, когда мы попали в плей-офф и потом пошли травмы.

- Насколько было тяжело снова становиться на тренерский мостик и руководить командой?

- Я понимаю, что сидеть на двух стульях – это неправильно. Нужно быть либо генеральным менеджером, либо тренером. Сейчас займусь поиском нового главного тренера, работать на лавке с командой не буду. Поиск будет среди российских специалистов.

- Сезон вы оценили на тройку, но все же когда стадион провожает команду под аплодисменты – это дорого стоит.

- Конечно. И за это нужно сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Я то знаю потенциал нашей команды. Седьмое место в регулярном чемпионате – это не наш результат. В плей-офф мы преобразились. Все слова, которые я сказал ребятам, они восприняли правильно.

- В плей-офф "Спартак" смог навязать СКА равную борьбу.

- Мы проиграли серию 2-4. Это все, что я могу сказать по ее итогам. Мы движемся дальше, будем собирать команду на следующий год, чтобы побеждать в первом раунде.

- Насколько новая команда сохранит прежних игроков?

- Все будет зависеть от главного тренера. Концепция состава будет под него.

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