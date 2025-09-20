Жамнов — о поражении от «Автомобилиста»: «В целом претензий у меня нет к игрокам, боролись до конца»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Ребята старались, неплохо играли. Начали скованно чуть, но в целом молодцы. Ясно, что у нас есть моменты, где принимали неправильные решения, в концовке игры. Нам есть над чем работать. В концовке у нас есть эта проблема, она была и в том году: в стрессовых ситуациях принимаем неправильные решения, они сказываются на результате. Мы это поправим. В целом претензий у меня нет, ребята боролись до конца», — цитирует пресс-служба лиги Жамнова.

«Автомобилист» с 8 очками в 6 матчах занимает 3-е место в Восточной конференции. «Спартак» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 6 очков в 6 играх.