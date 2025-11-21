Жамнов: «В матче с «Торпедо» у «Спартака» лидеров не было»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Обидно, что мы сами проиграли, больше из-за индивидуальных ошибок, из-за которых общая картинка такая, что все принимают неправильные решения. Команда может играть и делать правильные вещи большую часть матча, но это надо делать все 60 минут, как бы банально это ни звучало. Сейчас у многих игроков нет уверенности, и как только начинается небольшое давление, то происходят ненужные ошибки. Соглашусь, что лидеры должны быть лидерами не только на бумаге, но и на льду. К сожалению, сегодня у нас лидеров не было», — цитирует пресс-служба лиги Жамнова.

«Торпедо» набрало 41 очко в 29 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Спартак» идет на седьмой строчке — 31 очко в 28 играх.