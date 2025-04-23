Жамнов — о поражении от «Салавата»: «Пока мы сырые для больших задач»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3) в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Я не снимаю с себя ответственности. Пока мы сырые для больших задач, и это правда. Кто-то со мной согласится, а кто-то — нет. Но я говорю, как есть. Агрессии в концовке не хватало. Когда есть нервозность у ребят, это сказывается на удержании и контроле шайбы. Опыта нам еще не хватает», — сказал Жамнов.

«Салават Юлаев» уступал «Спартаку» со счетом 1-3, но после этого выиграл три матча подряд.

В полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».

Радмир Сахибгареев