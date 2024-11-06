Алексей Заварухин возглавит «Амур»
Как стало известно «СЭ», «Амур» договорился о подписании контракта с главным тренером Алексеем Заварухиным сроком на полтора года.
По ходу прошлого сезона 49-летний специалист возглавил «Трактор», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина.
После 23 матчей «Амур» с 12 очками занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции КХЛ. Хабаровчане потерпели поражения в девяти последних матчах.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|Динамо М
|22
|12
|10
|27
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|23
|11
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|23
|11
|12
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|20
|13
|7
|27
|4
|Сал. Юлаев
|20
|13
|7
|26
|5
|Адмирал
|23
|10
|13
|24
|6
|Металлург Мг
|24
|11
|13
|23
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|22
|6
|16
|14
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
Результаты / календарь
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10.11
11.11
|6.11
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|6.11
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
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