Алексей Заварухин возглавит «Амур»

Как стало известно «СЭ», «Амур» договорился о подписании контракта с главным тренером Алексеем Заварухиным сроком на полтора года.

По ходу прошлого сезона 49-летний специалист возглавил «Трактор», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

После 23 матчей «Амур» с 12 очками занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции КХЛ. Хабаровчане потерпели поражения в девяти последних матчах.