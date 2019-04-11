Алексей Яшин: "Удобно, что финал Кубка Гагарина пройдет в Москве и Балашихе"

Бывший форвард сборной России Алексей Яшин - о финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА - "Авангард".

– Сложно давать какие-то прогнозы на финал, – цитируют Яшина "Известия". – Удобно, что серия пройдет в Москве и Балашихе. Командам не придется совершать длительные переезды и перелеты. Это должно пойти на пользу качеству хоккея в финале.

Первый матч между ЦСКА и "Авангардом" состоится 13 апреля в Москве. Начало в 17.00 по московскому времени.

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