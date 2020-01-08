Алексей Яшин: «Мне наш хоккей нравится. Не согласен с Ларионовым»

Призер Олимпийских игр Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о низкой зрелищности матчей КХЛ.

— Лично мне наш хоккей нравится, — цитирует Яшина RT. — На мой взгляд, КХЛ развивается. Возможно, для Игоря наши матчи — это пустая трата времени, а я хожу на них с удовольствием. Не согласен с Ларионовым. Да, есть более или менее яркие встречи, но сам я часто хожу на игры «Спартака», ЦСКА, «Динамо».

Коррупция в молодежном хоккее? Возможно, Игорь знает лучше. Может быть, у него есть какая-то информация