И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (1:0) заявил, что игра шла до ошибки и его команда выстояла важное меньшинство.

– Мы попытались сегодня играть строго, – сказал Ярушкин. – Долго держался счет 0:0. Игра шла до ошибки, мы лучше реализовали свои моменты и выстояли важное меньшинство.

– Почему не играет Васильев и что с Никонцевым?

– Васильев травмировался в матче с "Нефтехимиком". Надеемся, что после перерыва он уже будет в строю. А Никонцев выбыл, скорее всего, до конца сезона.

– Сегодня на матче был гроссмейстер Сергей Карякин. Он уже проводил сеанс одновременной игры с футболистами "Спартака", не хотите привлечь его к команде развивать логическое мышление?

– Я нет.

– А вы сами в шахматы играете?

– Нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)