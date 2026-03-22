Алексей Василевский — о серии с «Автомобилистом»: «Будут выводить на эмоции и драки»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста» и рассказал о поддержке республики в главных матчах сезона.

— Вся республика в эти дни сосредоточена на играх «Салавата». Насколько это вдохновляет и воодушевляет игроков?

— Наша республика одна из самых хоккейных. Здесь очень любят хоккей, узнают на улице, желают удачи. Мы это чувствуем и на выезде, и дома, когда собираются полные трибуны на арене. Болельщики — это наш шестой полевой игрок.

— Насколько важна дисциплина в таких матчах и с таким соперником?

— Дисциплина всегда важна. В матчах плей-офф большинство и меньшинство дает результат. Надо постараться обойтись без удалений, в том числе дешевых. Будут выводить на эмоции и драки, но нам не надо отвечать и поддаваться на провокации.

— «Автомобилист» наверняка будет жестко встречать атаки «Салавата». Как найти ключи к этой плотной обороне?

— Мы соперника разбираем. Здесь уже нам тренерский штаб подскажет, как действовать, — сказал Василевский.