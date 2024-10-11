Василевский: «Думаю, через пару недель Кузьмин вернется в Уфу»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал, что Глеб Кузьмин может вернуться в Уфу после прохождения реабилитации через пару недель. Хоккеисты уфимской команды в среду навестили одноклубника в больнице.

«Он выглядел бодрячком, был очень рад нас видеть. Мы всегда с ним, всегда поддерживаем связь, и после игры со «Спартаком» он поздравил нас с победой. Мы все надеемся, что он как можно скорее пойдет на поправку. Думаю, через пару недель он вернется в Уфу», — цитирует ТАСС Василевского.

17 сентября в матче против «Авангарда» в матче FONBET чемпионата КХЛ 27-летний Кузьмин упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках. Позже в Москве ему была проведена операция.