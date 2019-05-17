Алексей Терещенко стал игроком московского "Динамо"

Нападающий Алексей Терещенко подписал однолетний контракт с московским "Динамо", сообщает официальный сайт команды.

В прошедшем сезоне 38-летний россиянин выступал за минское "Динамо", где провел 30 игр и набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности "+9".

– Безусловно, для меня это знаковое событие. Эмоции от возвращение только положительные. Чувствую силы, что могу играть в хоккей на высоком уровне и приносить пользу команде. Речи о завершении карьеры не шло. С особым трепетом жду матчей в Петровском парке.

– Как долго шли переговоры с клубом?

– Практически с первого дня после смены менеджмента я старался быть на контакте с руководством клуба. Уверен, что при участии Аркадия Романовича Ротенберга в "Динамо" будет все отлично. Меня очень радует, что возрождается наша вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ, я убежден на сто процентов, что она будет давать плоды уже в ближайшее время. На мой взгляд, за два года мы многое потеряли и сейчас видим, как динамовские игроки на ведущих ролях выступают в других клубах, – цитирует Терещенко пресс-служба "Динамо".

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