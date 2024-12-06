Терещенко: «Перебить рекорды Шипачева в сегодняшних реалиях очень тяжело»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал 650-й ассист форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева.

«Вот я и хотел сказать, перебить рекорды Вадима Шипачева в сегодняшних реалиях очень тяжело», — приводит слова Терещенко Vprognoze.ru.

Минское «Динамо» обыграло «Амур» на выезде со счетом 5:2. Шипачев отличился результативной передачей, которая стала для него 650-й в КХЛ. В нынешнем сезоне 37-летний хоккеист сыграл 32 матча, в которых набрал 25 (5+20) очков.